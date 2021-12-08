استكمال تطوير المدخل الشمالي بشبرا الخيمة والمؤسسة بـ90 مليون جنيه

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا، أعقبه جولة لمناقشة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالي لمنطقة شبرا الخيمة وميدان المؤسسة لتشمل أنفاق وكباري المشاه ومواقف السيارات ومحال الباعة الجائلين، وكذلك مراجعة جميع المرافق والبنية التحتية بالميدان، بالتنسيق مع شركة مياه القاهرة الكبرى وهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، ويقوم بأعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى بإجمالي اعتمادات مالية تصل إلى 90 مليون جنيه.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، والدكتور مصطفى زكي استشاري جهاز التعمير ومسئولي هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

ميدان المؤسسة مدخل الوجه البحري للقاهرة

وأكد محافظ القليوبية، أهمية المشروع بإعتبار أن ميدان المؤسسة هو المدخل والبوابة لكل محافظات الوجه البحري والقبلي، ولابد من تكاتف جميع الأجهزة لتطوير هذا الميدان بشكل علمي وحضاري والقضاء على جميع المظاهر العشوائية، سواء في أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق أو الأعمال السطحية والإنشائية وكباري المشاة، وإعادة تنظيم مواقف السيارات وحسن استغلال الفراغات الموجودة بالمنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد استكمالا لأعمال التطوير التي تمت عام 2015.

معالجة تسريب المياه بأنفاق المشاة

وخلال الاجتماع تم مناقشة أعمال إصلاح ورفع كفاءة وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي للحد من تسريبات المياه الموجودة بالمنطقة، لاسيما بنفق ناصر الجاري تطويره حيث تم تغيير خط مياه 600 مم بشارع ناصر بطول 150 متر وجاري عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من توقف تسريب المياه بالنفق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة المياه وحي غرب شبرا الخيمة، لعمل مسح شامل ومراجعة جميع الوصلات للمنازل وفي المحلات للتأكد صلاحيتها وقطع أي مرافق مخالفة بالمنطقة

وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة أعمال تغيير الوجه الحضاري لميدان المؤسسة من خلال عمل كباري مشاه كهربائية بشكل حضاري في الأماكن الحيوية، لتساعد في عملية نقل المشاة وتسهيل حركة ركاب مترو الأنفاق، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم رفع كفاءة موقف سيارات الأقاليم بميدان المؤسسة وإعادة تنظيمه بالتنسيق مع ادارة المرور.

تفقد أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة

وعقب انتهاء الاجتماع قام الحاضرون بالتوجه إلى شبرا الخيمة لتفقد أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة، والتي يتم رفع كفائتها من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث تفقد المحافظ أعمال العزل لنفق ناصر، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث يعد النفق من الانفاق الحيوية التي تنقل المشاة من وإلى محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.

في سياق آخر، أجرى محافظ القليوبية، مساء أمس الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينة شبرا الخيمة، للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات بالشوارع والأنفاق والنظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين ومتابعة مخالفات المحلات والكافيهات والتزامهم بالاجراءات الاحترازية الصادرة طبقا لقرار مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.