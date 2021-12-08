بشرى بقانون العمل.. مكافأة في حال فسخ العقد من الشركة

تهتم الدولة المصرية بتوفير جميع الحقوق التي يحتاج لها المواطن، ولهذا تقوم بتعديل العديد من التشريعات، وذلك حتى توفر التعديلات الجديدة بعض الحقوق التي يحتاج لها المواطن، وذلك يعد تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطن، ومن التشريعات التي يجري العمل على تعديلها قانون العمل المصري التي يجري تعديل بعض مواده ليوفر مزايا للعامل، ويوضح «الوطن» في هذه السطور بعض المزايا الخاصة بالعقد وفسخه.

فسخ عقد العمل

وأوضحت التعديلات الجديدة التي قامت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ بالموافقة عليها، أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، وإذا تم تجديد عقد العمل مدة لا تجاوز أربع سنوات، يجوز في هذه الحالة لأي من الطرفين إنهاء العقد، وذلك بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيا قبل الإنهاء بشهرين، كما لا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

تعديلات القانون

ونصت تعديلات قانون العمل التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بجلس الشيوخ، على أنه في حال كان عقد العمل غير محدد المدة، يجوز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ولا يجوز لصحاب العمل أو العمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا في حالة توفر سبب مشروع وكاف.

مكافأة فسخ العقد

وبينت تعديلات قانون العمل الجديدة التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ أنه إذا كان فسخ العقد من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة، وهو ما يعد انصاف لحق العمالة في قانون العمل الجديد.

تعديلات قانون العمل

يذكر أن لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، قد وافقت خلال اجتماعها، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، على عدد من المواد في الفصل الخاص بـ إنهاء علاقة العمل الفردية، وذلك بحضور ممثل عن الحكومة.