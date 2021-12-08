مصدر بالتعليم لـ«الوطن»: الشهادة المصرية ستكون معتمدة من فنلندا

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّه تمّ الاتفاق بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمسؤولين عن التعليم في دولة فنلندا، على أن تتولى فنلندا اعتماد الشهادات المصرية، العامة والفنية، وذلك خلال زيارته لفنلندا الأسبوع الماضي.

اعتماد فنلندا للشهادات المصرية يمهد الطريق للاعتراف بها دوليا

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ اعتماد فنلندا للشهادات المصرية، يمهد الطريق للاعتراف بها دوليا، وهذا يحدث لأول مرة، مؤكّدا أنَّ المسؤولين في فنلندا لديهم قناعة بأن مصر قطعت شوطا طويلا في تطوير التعليم من حيث تغيير المناهج إلى الأفضل، وتطوير الامتحانات لتتناسب طريقة التقييم مع متطلبات العصر.

زيارة مرتقبة للفنلنديين إلى مصر لإتمام اتفاق اعتماد الشهادة المصرية

ولفت المصدر، إلى أنَّه سيكون هناك تنسيقا مصريا فنلنديا خلال الفترة المقبلة، لوضع معايير الاعتماد والشروط المطلوب توافرها والإجراءات المفترض القيام بها من جانب وزارة التربية والتعليم، تمهيدا لاعتماد فنلندا للشهادة المصرية وفق معايير دولية.

وأشار المصدر، إلى أنَّ زيارة وزير التربية والتعليم إلي فنلندا الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاق مصري فنلندي يقضي بتدريب المؤسسات التعليمية الفنلندية المعلمين المصريين على أحدث طرق ونظم التدريس في العالم، مشيرً إلى أن هناك برنامج تدريب المعلمين المصريين على أيدي خبراء من دولة فنلندا، صاحبة الريادة التعليمية عالميًا، سيكون في القريب العاجل.

وفد من فنلندا لتدريب المعلمين بمصر

وتابع المصدر، أنَّ هناك وفد من المؤسسات التعليمية الفنلندية سيزور مصر نهاية العام الجاري، لبدء الإعداد لبرنامج يستهدف جميع المعلمين المصريين، وينمي قدراتهم ومهاراتهم، ويطلعهم على أحدث ما وصل إليه العلم وطرق التواصل مع الطلاب وتقييمهم بمستوى محترف، لافتا إلى أنَّ تدريب المعلمين سيكون في مصر، وليس فنلندا عبر إرسال بعثات خارجية، بل في مراكز مصرية يتم تحديدها لاحقا.