حظك اليوم برج الحمل الخميس 9 -12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحبّ مواليد برج الحمل الحصول على الانتباه الكامل من الآخرين ويتضايقون عندما لا يجدونه، فهم يتطلّعون إلى أن يكونوا مركز الانتباه على الدوام، ويريدون أن يفعلوا كلّ شيء أفضل من الآخرين وأن يتمّوا مهامّهم قبلهم من أجل لفت النظر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على التألق وإيجاد وسائل جيدة للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تناغم القمر مع عطارد يساعدك أن تتواصل جيدا مع من تحب وتجمعك به نشاطات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الشاعر الراحل نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.