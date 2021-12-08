مصر ضيف شرف في الحفل الختامي لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الحفل الختامي لمهرجان «أيام قرطاج المسرحية»، بتونس، حيث تحل مصر ضيف شرف على الدورة الـ 22 من المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري، في إطار فعاليات الاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية الذي أعلنه الرئيسان عبدالفتاح السيسي وقيس بن سعيد.

مصر ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج المسرحية:

وأضاف مصدر بوزارة الثقافة في تصريحات لـ«الوطن»، مصر تحل ضيف شرف بمهرجان أيام قرطاج المسرحية، وستحل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ضيفا في حفل الختام، مشيرا إلى أن مصر تشارك بمجموعة من الفعاليات، من بينها فرقة الموسيقى العربية، وعرض «ليلتكم سعيدة»، من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، ويمثل مصر في المسابقة الرسمية بالمهرجان العرض المسرحي «آه كارميلا»، من إنتاج هيئة قصور الثقافة.

ويأتى اختيار مصر ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج المسرحية تزامنا مع الإعلان عن عام الثقافة المصرية التونسية 2021-2022 الذي أعلنه الرئيسان عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس بن سعيد، في أبريل الماضي خلال زيارة الرئيس التونسي إلى مصر، وتهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الثقافية، إيمانا منهما بأن الفكر والفن والثقافة والإبداع أدوات لتوثيق العلاقات.

99 عملا مسرحيا من 26 دولة

ويشارك في المهرجان 99 عملا مسرحيا من 26 دولة، ويشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان 14 عرضا مسرحيا بينها ثلاثة أفريقية و11 عربية، وتحتفل الدورة الحالية من المهرجان بالمسرح المصري، حيث اختارت إدارة المهرجان، مصر لتكون ضيف الشرف.

ويُكرم المهرجان عددا من النجوم المصريين في المسرح على رأسهم الفنانة «سميحة أيوب وإلهام شاهين وأحمد بدير»، والتونسيين «الأسعد بن عبد الله، وفاتحة المهدوي، وجمال المداني»، والعراقية عواطف نعيم، والجزائرية فضيلة حشماوي.

يُشار إلى أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية، يعد واحدا من أعرق المهرجانات انتشارا واستقبالا لأهم ما ينتج في الساحتين العربية والأفريقية، تأسس عام 1983، وكان ينظم كل سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية قبل أن يصبح سنويا منذ العام 2014.