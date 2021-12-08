«التعليم» تكشف طريقة وضع امتحانات منتصف الفصل الدراسي لرابعة ابتدائي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، إنَّه سيتمّ وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجدي للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية.

وفي سياق متصل بدأت المدارس عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وجاء الامتحان من 10 أسئلة «صح وخطأ» واختيار من متعدد وسؤالي مقالي.

الامتحانات مباشرة وتعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين

وقال عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، إنَّ الامتحانات مباشرة وتعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين، مضيفًا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الامتحانات مباشرة وتعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أنَّه قرر عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية وليس على مستوى المدرسة، مؤكّداً أنَّ عقد الامتحان على مستوى الإدارة يضمن تحقيق مبدأ الشفافية.