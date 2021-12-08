تأجيل محاكمة 23 متهما بأحداث رمسيس لـ5 يناير لتعذر حضور المتهمين

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث رمسيس، لجلسة 5 يناير المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

أمر إحالة المتهمين للمحاكمة

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة للمتهمين في وقت سابق لهم تهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، وتهمة القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر وأعمال البلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

اتهامات بتدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به

وتضمن أمر الإحالة، توجيه اتهامات بإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى حدثت في يومي 16 و17 أغسطس لعام 2013.