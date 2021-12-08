مصرع عامل وإصابة زميله بمنطقة «ابني بيتك»: «كانوا بيدفوا من البرد»

لقي عامل مصرعه وأصيب زميله باختناق، اليوم، بسبب نيران التدفئة، وذلك خلال وجودها داخل غرفة في عقار تحت الإنشاء بمنطقة «ابني بيتك»، وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الوفاة خالية من أي شبهة جنائية.

معاينة مكان الحادث

وأظهرت معاينة القوة الأمنية برئاسة هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أن جثمان المتوفى خالٍ من وجود أي كدمات أو سحجات تشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن تقرير مفتش الصحة أثبت أن الوفاة بسبب الاختناق بدخان التدفئة.

وفاة عامل بالاختناق

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن القوة الأمنية استمعت إلى أقوال المصاب، وكان في حالة إعياء شديدة وأقر أنه كان بصحبة زميله المتوفى داخل الغرفة، وأشعلا النيران في كمية من الأخشاب للتدفئة، وأغلقا الغرفة ودخلا في وصلة من النوم بعد أن غلبهما النوم.

تشريح جثمان المتوفى

وأفادت تحريات المباحث، أن المصاب استيقظ بعد تعرضه للاختناق بسبب دخان النيران، وتمكن من فتح باب الغرفة واستغاث بالجيران الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر قادها المقدم هاني عماد، وتم استدعاء الإسعاف ونقل المتوفى إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته رسميا، بينما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وصرحت بدفن المتوفى، وتسليم جثمانه لذويه بعد انتهاء أعمال التشريح.