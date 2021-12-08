حلقة خاصة لـ علاء الشربيني مع أبطال من ذوي الهمم «فيديو»

قدم الشيف علاء الشربيني حلقة خاصة اليوم، من برنامجه «أحلى أكلة»، الذي يقدمه على قناة «ON»، استضاف فيها أبطال من ذوي الهمم.

وخلال الحلقة، أدى إبراهيم رمضان، أحد أبطال ذوي الهمم أغنية «النور مكانه في القلوب»، ما أثار استحسان وانبهار علاء الشربيني، حيث علق الشيف بالقول: «والله صوتك رائع بدون مبالغة ولا مجاملة، صوتك فيه فن وده كلام كل الناس اللي غنيت قدامهم».

وأكد الضيوف مع علاء الشربيني، أن أحلامهم يمكن أن تكون صعبة ولكن مع انطلاقة البداية يمكن أن تتحق كل النجاحات، مبدين استعداداهم لمساعدة الدولة في ملف اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيدين في الوقت نفسه بدور الدولة وجهودها لإدراج ذوي الإعاقة في الحياة وتقريبهم من الناس ومعرفة حقوقهم وتحقيق ما يتمنونه.

شارك الضيوف في تجهيز وصفات الطعام خلال الحلقة، حيث قدم كل منهم مقترحًا لوصفة مختلفة، كما تلقى البرنامج مداخلات هاتفية من أهالي الضيوف، حيث تحدثوا عن مهارات أبنائهم سواء تسلق الجبال أو السباحة، مقدمين الشكر إلى البرنامج على هذه اللفتة الإنسانية وإبراز قدرات أبنائهم.

يذكر أن «أحلى أكلة»، برنامج يومي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفل بأصحاب الهمم منذ أيام بحفل «قادرون باختلاف» مع عدد من الأطفال والذين تمنوا بعض الأمنيات التي تحققت بمجرد انتهاء الحفل مثل التحاق أحدهم بالنادي الأهلي، وتقديم آخر لبرامج حوارية وإصطحاب أحدهم إلى الطيارة من أجل قيادتها.