تعرف على البنوك الأعلى سعرًا لشراء العملات العربية والأجنبية في البنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 9 ديسمبر، في كل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة بداية التعاملات اليومية، حيث واصل الدولار الأمريكي الاستقرار طيلة خلال 3 اشهر الماضية.

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار اليوم

سجل بنكي الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء وبياع الدولار ليباع بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.68جنيها للشراء.

وجاء بنكا «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني» في المرتبة الثانية للبنوك الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار 15.76 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء.

فيما سجل ّ15 بنكا تحتل المرتبة الثالثة في شراء الدولار في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، ليباع بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه، ومنها: «كريدي أجريكول، ، والبركة، وبلوم، والعربي الأفريقي وقناة السويس مصر إيران للتنمية، ، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، وقطر الوطني».

فيما سجل سعر دولار في مصر أدنى سعر صرف للدولار أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع في بنكى مصر والبنك الأهلي المصري.

أعلى سعر لشراء اليورو

سجل سعر اليورو أعلى سعر للشراء في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ليباع بسعر 17.76 جنيه.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني أعلى سعر للشراء في بنك hsbc بسعر20.84 جنيه اليوم الخميس 9 ديسمبر.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9 ديسمبر أعلى سعر للشراء بسعر 4.26 جنيه في 3 بنوك «مصر، والأهلي المصري، والأهلي المتحد».

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 9 ديسمبر أعلى سعر لشراء بسعر 4.26 جنيه في 13 بنكا «فيصل الإسلامي، مصر، وكريدي أجريكول، الأهلي المصري، وعودة، والإسكندرية المشرق، والمصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، مصرف أبوطبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وhsbc».