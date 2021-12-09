برنامج «نادي مناظرات» في مدارس 4 محافظات لنشر الوعي بقضايا المرأة

دشن المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج الأغذية العالمي، المرحلة الأولى من برنامج «نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي في المدارس»، في أربع محافظات هي «قنا، سوهاج، الأقصر والفيوم».

رفع الوعي بشأن قضايا النوع الاجتماعي

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بشأن قضايا النوع الاجتماعي من خلال المناظرات وإشراك المعلمين والطلاب ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تزامنا مع فاعليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف القائم ضد المرأة، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة منذ عدة أيام تحت شعار «كوني» وتستمر حتى 10 ديسمبر، بهدف خلق رأي عام مساند لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة فى كل مكان.

إطلاق البرنامج فرصة لنشر الوعي بقضايا المرأة

وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قائلة: «يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التربية والتعليم التعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي في إطلاق هذا البرنامج الذي يعد فرصة هامة لنشر الوعي بقضايا المرأة عبر الأجيال المختلفة من خلال إشراك المعلمين والمعلمات والطلاب ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارة، وأوجه رسالة لطالبات المدارس بأن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرا ذهبيا فى ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة وأهمية تمكينها، وشهد هذا العصر تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة في جميع المجالات ووصولها إلى المواقع القيادية، وأطالب كل فتاة أن تعرف حقوقها و أن تطالب بها وتحلم وتسعى لتحقيق أحلامها بكل قوة».

وزير التعليم: عاداتنا وتقاليدنا تؤصل لاحترام المرأة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع الأديان السماوية تحترم المرأة، وأن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة تؤصل لاحترام المرأة داخل الأسرة وخارجها حتى في مفرداتنا اللغوية اليومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توعية الطلبة والطالبات بأهمية دور المرأة في المجتمع.

ويجري تنفيذ مبادرة نادي المناظرات في بعض محافظات صعيد مصر للمساعدة في تغيير بعض المفاهيم السلبية حول قضايا النوع الاجتماعي والتي تتواجد بشكل أكبر في تلك المحافظات، لرفع الوعي في المدارس المستهدفة من خلال المناظرات التي تتيح مجال واسع للبحث وتقديم أوجه النظر المختلفة بصورة بناءة تساهم في تغيير تلك المفاهيم الخاطئة.

وتحدثت «ناؤوكو فوكوناجا»، القائمة بأعمال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر عن دور البرنامج قائلة: «يعمل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الشركاء الحكوميين على تنفيذ المبادرات القومية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 ومن ضمنها قضايا تمكين المرأة، ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل تبدأ بتدريب المدربين في وحدات تكافؤ الفرص ومشرفي التعليم في وزارة التربية والتعليم، ثم يتم نقل التدريب إلى مشرفي التربية والتعليم في المنطقة التعليمية والمدرسين في المدارس المختارة، وآخر مرحلة هي إطلاق دوري المناظرات في المدارس الحكومية الإعدادية والمدارس المجتمعية، ومدارس الفصل الواحد، في المحافظات المذكورة».

وتم تطوير المحتوى الفني للمبادرة ليشمل التدريب ثلاثة محاور هي، مفاهيم النوع الاجتماعي، ومهارات النقاش، والمهارات الشخصية والتواصل النشط، ويتم تنفيذ المبادرة في محافظة الأقصر بدعم من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وفي محافظات قنا وسوهاج والفيوم بدعم من التعمير الألماني ضمن برنامج مبادلة الديون.