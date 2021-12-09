أخبار البورصة: بيع 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبو قير للأسمدة

اعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، المتخصص في إتمام كبرى الصفقات الاستثمارية في الأسواق الناشئة، نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بما يعادل 10% من أسهم رأس مال الشركة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون دولار.

وقالت المجموعة المالية هيرميس، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك للطرف البائع من المستثمرين «بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية‪.«

وفي نفس السياق، أكد مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، اعتزازه بإتمام الصفقة التي تعد بمثابة إنجاز جديد للشركة، وفي إطار سياستها الهادفة لتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

وأضاف «جاد»، أن المجموعة المالية هيرميس نجحت في إتمام صفقة بيع 4.5٪ من أسهم الشركة الشرقية للدخان خلال عام 2019 بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهي أولى الطروحات الأولية في برنامج خصخصة الشركات التابعة للحكومة، ما يعكس مقومات النمو الواعدة والمستدامة التي تنفرد بها الشركة في ذلك القطاع الاستراتيجي بالسوق المصري.

شركة أبو قير للأسمدة

يذكر أن شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، هي أول وأكبر شركة مصرية متخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.3 مليون طن سنويًا.

وتقوم الشركة بإنتاج مجموعة متكاملة ومتنوعة من منتجات الأسمدة، بما في ذلك الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم ويوريا نترات الأمونيوم ومنتجات الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

حصة الحكومة

وتمتلك الحكومة الحصة الأكبر في شركة أبو قير للأسمدة، وبعد إتمام الصفقة، سوف تصبح ثان شركة مملوكة للدولة يتم طرح أسهمها في البورصة المصرية خلال عام 2021.

ونجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 12 صفقة خلال عام 2021 منفردًا، ليصل إجمالي الصفقات التي نفذها 32 صفقة بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار، تتنوع ما بين صفقات في أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين ودمج واستحواذ.