نجل المعلم فلانتينو لـ«الوطن» في ذكرى وفاة والده: صورته قدامي على طول

فى مثل هذا اليوم الموافق 10 ديسمبر من عام 2006، توفي الفنان القدير غريب محمود، ابن محافظة الشرقية الذي ولد في 10 مايو عام 1941، حيث تميز بأدواره الكوميدية الساخرة والتي استطاع من خلالها أن يحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين.

ووجَّه محمود غريب نجل الفنان الراحل في تصريحات لـ «الوطن» رسالة خاصة لوالده قائلاً، «ربنا يرحمه ويغفر له اسم عايش وسيرته ما زالت تعيش، ساب لي سيرة حسنة، لأن الفن يخُلد الإنسان، فلا أحد يعرف أنني نجله، إلا ويعاملني أفضل معاملة، صورته موجودة طول الوقت، دائما بشوفه في أفلامه ومسرحياته وأعماله، هذا الشيء لا يجعلني أنساه».

وأضاف غريب «اتعلمت منه الإخلاص والاجتهاد وحب الفن، والقراءة ومشاهدة الأعمال بإتقان، لا أستطيع أن أنكر أنه صاحب الفضل الأكبر عليا في مشواري الفني الطويل».

أهم أعمال الفنان غريب محمود

برع غريب محمود فى عدة أدوار، عرف باسمها فيما بعد، حيث أطلق عليه «فلانتينو» وذلك لدوره فى فيلم «بوحة» مع الفنان محمد سعد، كما تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم من أمثال عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز، كما برع فى الأعمال المسرحية منها «جحا يحكم المدينة وعش الدبابير وهاملت وعلشان خاطر عيونك وشارع محمد على ويا مسافر وحدك».

ومن أبرز أعماله مع الزعيم عادل إمام، فيلم «المولد» الذى أنتج عام 1989، حيث قدم دور الشاويش، وكان ضيف الشرف إلا أنه ترك بصمته، بالإضافة إلى فيلم «بخيت وعديلة 2» عام 1996، وفيلم «التجربة الدنماركية» فى عام 2003، حيث لعب دور «رؤوف مصباح».