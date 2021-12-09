إيداع الطفلة المتهمة بقتل والدها ببولاق الدكرور دار رعاية اجتماعية

قضت محكمة الطفل بالجيزة، ومقرها بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم، بمعاقبة الطفلة المتهمة بقتل والدها حرقا، بعد ادعائها اغتصابه لها ببولاق الدكرور، بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية، حيث صدر الحكم في القضية المقيدة بالقضية التي حملت رقم 12217 لسنة 2021، جنح قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021.

4 أشهر اعتداء

ترجع أحداث الواقعة لـ25 مايو من العام الجاري، فور قتل الطفلة والدها حرقًا في منطقة بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة، وبعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا بالواقعة قاموا بإلقاء القبض على الطفلة، واقتيادها إلى ديوان قسم بولاق الدكرور، وبسؤالها اعترفت بقتلها له بسبب اعتدائه عليها جنسيًا، واستغلت استغراقه في النوم، وسكبت الجاز عليه وإشعال النار فيه.

اعترافات المتهمة

الطفلة خضعت لعدة جلسات تحقيق أمام النيابة العامة، لكشف ملابسات الجريمة التي ارتكبتها، لتفجر مفاجأة بالقضية، حيث قالت أن والدها كان يتعاطي المخدرات يوم تلو الآخر، وكان يجبرها إعطائه جرعة المخدرات بواسطة حقنة في الجسد، وفي يوم حاول التعدي عليها جنسيًا، إلا أنه لم يستطع لصراخها واستغاثتها وما تعرضت له من آلام فتركها وفي أعقاب ذلك تملكها الكره الشديد تجاه أبيها وعلى مدار الأربعة أشهر المنصرمة.

قهوجي.. متهم جديد في القضية

وفور تداول القضية داخل مكتب قاضي التحقيقات لسماع أقوال الطفلة، كشفت عن وجود متهم ثان في ملابسات الواقعة، تبين أنه يدعى «أحمد. ش. أ»، يبلغ من العمر 27 عامًا يعمل (قهوجي)، عشيق الفتاة التي نشبت بينهما علاقة عاطفية من وقت سكنها في العقار محل الواقعة، وبعد التحقيق معه، وجهت لهما النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك الغرض الأداة موضوع الاهتمام الثالث، بحسب مارود في نص أمر أحالة المتهمة إلي محكمة الطفل الذي أصدرت قرارها السالف ذكره.