كواليس مشاجرة دامية بين «قهوجي» وصديقه في المطرية: تجدد خلافات قديمة

الأمور كانت تسير بشكل طبيعي داخل أحد الشوارع المؤدية لميدان المطرية بالقاهرة، فالشارع ممتلئ بالمارة، بينما يجلس آخرون على أحد المقاهي ليأخذوا قسطًا من الراحة، وإذ فجأة تنشب مشاجرة دامية بين «قهوجي» وصديقه، فيتحول المكان لساحة حرب وسط ذهول سيطرت على المتواجدين بالمكان، وتطوّر الأمر إلى اعتداء الأول على الأخير بسلاح أبيض أصابه بمنطقة الرقبة، لتسيل منه الدماء ويسقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحجزه في الرعاية المركزة بين الحياة والموت.

جرح قطعي بالرقبة

جثمان المصاب نقل إلى المستشفى بعد إبلاغ غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين المجني عليه يدعى «أحمد» وشهرته «شاديا»، وصديقه المدعو «عمرو. أ»، يبلغ من العمر 28 عامًا «قهوجي» ولديه معلومات جنائية، محدثًا إصابته بجرح قطعي في رقبته بسلاح أبيض، بسبب خلافات نشأت بينهما منذ فترة طويلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

شاهد عيان يروي كواليس الخلافات من البداية

يقول «مصطفى.أ» أحد شهود العيان الذين شاهدوا المشاجرة الدامية: «إن المتهم والمجني عليه، بينهم خلافات منذ فترة طويلة، ونشبت بينهم مشاجرة مثل هذا، وتم حبسهم قرابة 6 أشهر».

وأضاف لـ«الوطن»: «أن المتهمين خرجا من السجن منذ فترة قصيرة، وتجددت الخلافات مرة أخرى وحاول الزمر قتل صديقه بسلاح أبيض وهو حاليًا يصارع الموت وتم حجزه في الرعاية المركزة».

وبعد أن خضع المتهم لجلسة تحقيق، وأدلى بأقواله تفصيليًا، أمرت جهات التحقيق بعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، واستعجلت النيابة العامة، التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.