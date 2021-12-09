الجمهور لمحمد رمضان بعد ظهوره بـ«شيشة» في حوار تلفزيوني: أنت نموذج سيئ

كشف الفنان محمد رمضان عن حوار تليفزيوني أجراه مع أحد القنوات العراقية، لكن بمجرد إعلانه هذا الحوار، تعرض لهجوم كبير من قبل جمهوره، بسبب ظهوره يشرب الشيشية أثناء إجراء الحوار.

هجوم على محمد رمضان بعد ظهوره بالشيشة

وظهر الفنان محمد رمضان وهو يشرب شيشية خلال الحوار التليفزيوني الذي نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، إذ اعتبره الجمهور مشهد غريب يظهر به الفنان لأول مرة، إذ لم يخرج محمد رمضان للجمهور وهو يشرب الشيشة من قبل.

وبسبب هذا الفيديو، انهالت التعليقات السلبية على محمد رمضان، فقال أحد متابعيه: «موش من الأخلاق تشرب أرجيله في التليفزيون، انت مثال ونموذج سيئ»، بينما قال آخر: «متطلعش بالشيشة.. الشيشة مكانها على القهوة».

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان، تحدث خلال ظهوره في هذا اللقاء، عن تواجده في بغداد، إذ قال: «أنا في بلدي وقولت أكتر من مرة إن أنا بعتبر الوطن العربي بلدي».

تفاصيل حفل محمد رمضان في العراق

وأضاف: «أن تحضيرات حفله في بغداد هي على أكمل وجه، وأنا فخور بالكرو كله احنا أول مرة بنتعاون وبشكر منظمي سندباد لاند، على التجهيزات أنا حفلتى مرهقة فيه عربيات بتطلع على استيدج وفايروركس بكميات غير معتاد عليها، فاتخضيت انهم كانوا ملبين لطلباتي».

أما عن شربه لـ«الشيشية» فقال: «الشيشة عظيمة بتفكرنى بالشيشة المصرية بتفكرنى بشيشة رفاعي الدسوقي، ومبسوط ان اكتشفت أيضًا في الزيارة دي إن مسلسلاتي محققة صدا ونجاح كبير، فاكرين جملى في المسلسلات، الشيشة فكرت الراجل بجملة الرفاعى اه انت معلم وبتتكلم».