«إنقاذ الحيوانات» بالإسكندرية استجابة لـ«الوطن»: بيوت للقطط لحمايتها

أعلنت مي حمادة، رئيس فريق إنقاذ الحيوانات في الإسكندرية، أنه استجابة للصور التي نشرتها «الوطن» بالأمس حول البرد والخطورة التي يتعرض لها القطط خلال نوات الأمطار على طريق كورنيش الإسكندرية، أنها على استعداد أن تقوم ببناء مساكن صغيرة للقطط متينة محصنة من البرد وعدم السرقة أسوة بالدول الأوروبية ولكنها تحتاج لتصريح من المحافظة لضمان لعدم إزالتها من قبل الحي.

مي حمادة: إمساك القطط أمر مستحيل

وأضافت «حمادة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نقل القطط إلى مكان آخر غير الكورنيش أمر صعب جدا خاصة أن محاولة إمساك القطط أمر مستحيل فهي ستهرب خاصة أن القطط تتأقلم على المكان وهو أمر ممكن يعرض حياتها للخطر أثناء هروبها من الممكن أن تهرب للبحر أو تجري على السيارات، مؤكدة أن وجود القطط على طريق الكورنيش في عز الشتاء أمر لا مفر منه، لافتة إلى أن كثيرًا من المواطنين ومحبي الحيوانات يقومون بإطعام الحيوانات.

إطعام القطط على كورنيش الإسكندرية

وأشارت إلى أن استجابة لـ«الوطن» حاول البعض إنقاذ القطط من خلال وضع صناديق كرتون ولكنها ليست بالحل خاصة أن هذه الكراتين ليست للتدفئة.

ولفتت إلى أن مناشدة "الوطن" كانت سببا في نزول الكثير من المواطنين إلى الشارع لمساعدة القطط وإطعامهم خاصة قطط الكورنيش أثناء النوة.

وأوضحت أن تسليط الضوء على القطط في عز البرد كان سببا في رحمة الكثير منها، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تسليط الضوء على أهمية الرحمة بالحيوان وتوعيتهم خاصة أن الصور أصبحت حديث السوشيال ميديا، مؤكدة أنها قررت إنشاء فريق إنقاذ سريع من أجل سرعة الوصول إلى البلاغات.