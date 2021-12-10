القارئ إبراهيم الحشاش: اسمي مش عار.. وأنا غير مسؤول عن أفكار الناس

علق القارئ الشيخ صديق إبراهيم الحشاش على الفيديو المتداول له والمثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي كتب عليه «الحشاش لما يكون رايق تعيش معاه أحلى دقايق»، أن لقبه العائلي هو «الحشاش» وأنه كان يسمي نفسه بالاسم الثلاثي فقط في نقابة القراء صديق إبراهيم بسيوني، وأن أفراد عائلته غضبوا منه واتهموه بأنه يتبرأ من اسم ولقب عائلته، واضطر بعدها لكتابة اسمه بالكامل على صفحته وعلى الكارت الخاص به متأسيا بالشيخ المنشاوي والطبلاوي والطاروطي والخشت والشيخ حشاد على حسب قوله.

«الحشاش» يوضح المقصود بعبارته على الفيديو

وأوضح الحشاش خلال أول مواجهة تليفونية بينه وبين نقيب القراء الشيخ محمد حشاد عبر تليفزيون جريدة «الوطن» أنه يعتبر أن اسم الحشاش ليس عارًا وأنه كان يقصد نفسه بالحشاش وأن قصده أنه حينما يكون «رايق في القراءة والأداء ويؤدي بمستوى كويس وتعيش معاه أحلى دقايق مع الآيات».

وأضاف: «أنا لا علاقة لي بمفهوم غيري وغير مسؤول عن مفهوم غيري وأنا بقول ما بداخلي وغيري يفهم زي ما هو عايز وأنا غير مسؤول عن اختلاف الثقافات عند الناس».

لدينا نسبة أمية عالية جدا

وأشار إلى «أننا نعيش في مجتمع مختلف الثقافات ومختلف الفكر ولدينا نسبة أمية عالية جدا أنا غير مسؤول عنها»، متابعًا: «أنا غير مسؤول عن أفكار الناس اللي بتتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي أنا غير مسؤول عن واحد أخد كلامي على محمل هو عايزه وهو يتمنى أنه يجذب طرف الحديث له ويسبني وازاي تقول الحشاش ولكن دي عيلة في المجتمع وفيه أسماء أصعب من كده».

واعتذر في نهاية المداخلة للمجتمع المصري إذا كان أخذ العنوان على الوجه الآخر، مشددًا على أنه يمتثل لأساتذته في تلاوة القرآن الكريم.