5 أشياء احذرها عند إيداع المال في الـATM.. عشان فلوسك متتسحبش منك

في كثير من الأحيان، يضطر العديد من المواطنين الذين لديهم حسابات في البنوك إلى إيداع الأموال عن طريق ماكينة الصراف الآلي، نظرا لعدم قدرتهم على التوجه للبنوك لإيداع تلك الأموال في الفروع التابعين لها، الأمر الذي يجعلهم يتعرضون إلى مواقف عديدة نتيجة لأخطاء يقومون بفعلها عند إيداع تلك الأموال تؤدي إلى سحي الأموال منهم دون تسجيلها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، عدد من الأشياء التي يجب أن يحذر منها الشخص عندما يقوم بـ إيداع تلك الأموال في البنوك، وفق تحذيرات البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، والتي جاءت كالتالي:

أشياء احذرها عند إيداع الأموال في الـ ATM

تعد ماكينات الصراف الآلي من أهم الطرق التي تسهل على عملاء البنوك السحب والإيداع في البنوك، كما أنها تساعد على توفير الوقت والجهد على العملاء، إذ أنها تتيح لهم فرصة عدم الذهاب للبنوك لإجراء المعاملات المالية، وعد إيداع الأموال يجب التأكد من عدد من الأشياء لتجنب سحي الأموال دون إضافتها للحساب، كالتالي:

1- تجنب استخدام ماكينات الـ ATM والتي تستخدم للسحي فقط، ويجب التأكد أن تلك الماكينة مخصصة للسحب والإيداع أيضا، لم تكن جميع الماكينات مخصصة لذلك.

2- يجب تجنب إدخال الأموال في أي فتحة في الماكينة غير المخصصة لإيداع الأموال، ويجب التأكد من تلك الفتحة بشكل كافي عند الإيداع.

3- عند اختيار اللغة الخاصة بإجراء المعاملة المالية، يجب أن تحرص على اختيار اللغة المفهومة لدى العميل، سواء كانت لغة عربية أو إنجليزية.

4- تجنب إدخال رقم سري غير صحيح أكثر من مرة، إذ أن هذا الأمر يعرض العميل إلى سحب البطاقة.

5- تجنب إيداع مبلغ قيمته تتعدى الـ40 ورقة، إذ أن عملية الإيداع لا تقبل رقم أكبر من ذلك، تجنبا لعدم قبول المبلغ الزائد.

6- بعد أن تقوم بإيداع المبلغ، قم بالتأكيد عليه حتى تتم عملية الإيداع بنجاح.

7- بعد الضغط على إنهاء يجب تجنب ترك البطاقة في فتحة الماكينة حتى لا يتم سحبها.