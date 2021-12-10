أسعار استمارات الرقم القومي.. هتستلمها خلال أقل من 24 ساعة

تعد بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات التي يحرص الكثيرين على استخراجها بمجرد الوصول إلى سن 16 عام، أو تجديدها عند انتهاء مدتها أو استخراج بدل الفاقد منها، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار استمارات الرقم القومي المختلفة، سواء كانت العادية أول المستعجل التي يمكن استخراج البطاقة الشخصية بها خلال ساعات قليلة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أسعار استمارات الرقم القومي والخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية، وفق مصلحة الأحوال المدنية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار استمارات الرقم القومي

- يصل سعر الاستمارة العادية والتي يتم استلامها بعد 15 يوم إلى 45 جنيهًا.

- ويصل سعر الاستمارة «المستعجل»، والتي يتم استلامها خلال 3 أيام إلى 120 جنيهًا.

- كما يصل سعر الاستمارة الـVIP، والتي يتم استلامها في أقل من 24 ساعة إلى 170 جنيهًا.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- استمارة بطاقة الرقم القومي، والتي يتم استيفاءها من السجل المدني.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية، كما يجب أن يحضر شخص ذو درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة باعتباره ضامن.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- أن يكون الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي مواطن مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل سن الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي عن 16 عامًا.

- كما يجب أن يكون مسجلًا وله بيان ميلاد على الحاسب.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

- يقوم الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي بشراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني.

- ثم يقوم الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد ذلك بملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهة التابع لها المواطن.

- ثم بعد ذلك يقدم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

- استلام البطاقة بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها.