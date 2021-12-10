«الخزانة» الأمريكية تعترف: نظامنا المالي أفضل مكان لغسل الأموال

في تصريح صادم، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها لأن «مبالغ ضخمة من الأموال غير الشرعية»، تصب في نهاية المطاف بالنظام المالي الأمريكي، مقرة بأنه أصبح أفضل مكان لغسل الأموال، بحسب تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم».

وأضافت الوزيرة الأمريكية، في كلمة مساء أمس، أن «هناك أسبابا للاعتقاد بأن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الولايات المتحدة».

«يلين»: النظام الضريبي الأمريكي يسمح بالإفلات من العقاب حال الاحتيال

ولفتت إلى أن النظام الضريبي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة، موضحة أنه يسمح للأشخاص الأعلى أجرا وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب حال الاحتيال.

واعترضت وزيرة الخزانة الأمريكية في الوقت ذاته على فكرة أن الأموال الناتجة عن الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية، مضيفة: «الأموال يمكن أن تمر أو تهبط في أسواقنا»، كما أشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.

وأشارت قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن وكالة أنباء فرانس برس، إلى أن سويسرا وجزر كايمان مازالت مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم.

الفاسدون يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب بميامي أو سنترال بارك

وشددت «يلين»، على ضرورة تسليط الأضواء على المناطق الرمادية في الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية دون معرفة مالكيها الحقيقيين، على حد قولها، وقالت إن قواعد ستطبق على الصفقات العقارية، لأن كثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك.

وكان الكونجرس أقر في يناير الماضي قانونا يفرض على الشركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في الولايات المتحدة.