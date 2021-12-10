ندوة «العمل العربية» تناقش تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي

تعقد منظمة العمل العربية الندوة القومية حول «تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول»، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري، بمشاركة أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من دول عربية.

نظم اجتماعية فاعلة

تركز الندوة، المنعقدة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على مجموعة من المحاور ترصد واقع الحماية الاجتماعية في الدول العربية «نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا وعدالة»، والتحديات التي تواجه أنظمة الضمان على المدى المتوسط والبعيد في ظل جائحة كورونا، ودور الشركاء الاجتماعيين في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتوسعة الشمول بمؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.

وحسب بيان المنظمة، فإن الدول العربية واجهت وما تزال العديد من التحديات لاتخاذ التدابير الكافية لحماية شعوبها من الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا وهو ما يؤكد أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وفق التطورات والظروف التي فرضتها الجائحة، وتبني سياسات أكثر شمولا للتخفيف من أثارها صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن أهم تلك التدابير توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وابتكار سياسات مالية ونقدية فعالة نتيجة التراجع الحاد في الأسواق كما أدى ارتفاع حالات البطالة إلى تراجع العائدات من الاشتراكات، مع ازدياد الأنفاق علي المنافع.

أهداف منظمة العمل العربية

وأضافت: «انطلاقا من أهداف منظمة العمل العربية، إدارة الحماية الاجتماعية والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية، والجمعية العربية للضمان الاجتماعي في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية من خلال دعم تحديث السياسات والبرامج وحوكمتها وتنسيق الجهود من أجل الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية قدراتها وتطوير كفاءتها ورقمنتها لاستمرار تقديم خدماتها لأبناء الوطن العربي مما يقلل من مخاطر الفقر والبطالة».