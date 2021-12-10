أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط عمليات جني الأرباح

شهدت أسعار النفط تراجعا، اليوم الجمعة مع عمليات جني أرباح من ارتفاع الأسبوع الجاري، مدفوعة بالثقة المتزايدة في عدم تأثير الانتشار السريع لمتحور فيروس أوميكرون التاجي على النمو العالمي.

تحقيق مكاسب أسبوعية 6%

وتتجه أسعار خام برنت للارتفاع بأكثر من 6٪ هذا الأسبوع، في ظل جني الأرباح، وهو أول مكسب أسبوعي خلال سبعة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.38 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 1.9٪ يوم الخميس، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.87 دولار للبرميل بنحو 0.1٪ ، بعد أن تراجعت 2٪ في جلسة متقلبة أمس.

أسعار العقود الآجلة للخامين

وفي الوقت الحالي سجلت أسعار خام برنت 74.72 دولار للبرميل الواحد، ليرتفع بنسبة 0.4%، فيما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس إلى 71.34 دولار للبرميل بنسبة 0.56%.

تعافي سوق النفط

وفي وقت سابق، تعافت سوق النفط، إلى ما يقرب من نصف الخسائر التي تكبدتها منذ ظهور أوميكرون في 25 نوفمبر، وعزز ذلك المخاوف من تباطؤ محتمل في قطاع العقارات في الصين، فضلا عن الاقتصاد الأوسع لأكبر مستورد للنفط في العالم، بالإضافة إلى ذلك، فإن العناوين الرئيسية حول دراسة يابانية تظهر أن أوميكرون أكثر قابلية للانتقال بأربعة أضعاف مثل نسخة دلتا التي أثارت أيضًا بعض عمليات البيع.

ارتفاع الدولار

وأثر ارتفاع الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الجمعة، على أسعار النفط، وينخفض ​​النفط عادة عندما يتماسك الدولار لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة لمن يملكون عملات أخرى، ومن المتوقع أن تؤدي أرقام التضخم إلى دفع رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من مارس 2022.