الطفلة الحامل من والدها تفجر مفاجأة: اعتدى عليّ أكثر من 20 مرة

تنشر «الوطن» نص التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، في القضية التي أدين بها موظف بارتكاب جريمة التعدي جنسيًا على ابنته البالغة من العمر 15 عامًا، ما أدى إلى حملها سفاحًا.

السجن المؤبد لموظف اعتدى جنسيًا على ابنته

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الأب بالسجن المؤبد، لإدانته بارتكاب الجريمة يوم 28 يناير 2021، وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد سليمان، وأسامة عبدالرحمن، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام كمال.

أقوال الطفلة خلال التحقيقات

وتنشر «الوطن» أقوال الطفلة المجني عليها، التي أدلت بها أمام النيابة العامة، خلال التحقيقات في القضية، حيث أوضحت تفاصيل ما حدث معها بداية من انفصال والديها قبل 5 سنوات، وتعدي والدها عليها أكثر من 20 مرة، ما أدى لحملها.

وشرع المحقق في سماع أقوال الطفلة المجني عليها، وسألها بالآتي فأجابت:

س: كم عمرك؟

ج: 15 عامًا

س: ماذا عن تفاصيل ما حدث؟

ج: اللي حصل إني مقيمة مع والدي وجدتي في مساكن الدويقة بمنشأة ناصر، ووالدتي منفصلة عن والدي منذ 5 سنوات، وقام والدي المدعو «أحمد. ف»، منذ شهر يوليو من العام الماضي، بالتعدي عليّ جنسيًا، ما أدى إلى حملي منه سفاحًا، وعماتي لاحظوا أن بطني كبرت، وهو ده اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل في شهر يوليو 2020، في بيتنا في مساكن الدويقة بمنشأة ناصر.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أنا مقيمة مع والدي وجدتي وهي مسنة.

س: ما نوع الضرر الذي وقع عليكِ؟

ج: هو قيام والدي المشكو في حقه المدعو «أحمد»، بالتعدي عليّ جنسيًا ما أدى إلى حملي.

س: كيف قام المشكو في حقه بالتعدي عليكِ جنسيًا؟

ج: في شهر يوليو من العام 2020، كنت متواجدة في المنزل وحضر والدي وطلب مني النوم معه ومعاشرتي، ورفضت ولكنه قام بذلك رغمًا عني، ما أدى إلى حملي.

س: كم عدد المرات التي قام المشكو في حقه بمعاشرتك فيها معاشرة الأزواج؟

ج: أكثر من عشرين مرة وأثناء تواجدي بالمنزل باستمرار.

س: هل تتهمين المشكو في حقه بشيء؟

ج: أيوة، اتهمه بالتعدي عليّ جنسيًا، ما أدى إلى حملي منه.

س: ما قصدك من أقوالك؟

ج: اتخاذ اللازم قانونًا وإثبات الحالة بذلك.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.