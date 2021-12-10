السيطرة على حريق في معرض موبيليا وورشة بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بأمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب في معرض موبيليا وورشة مجاورة له في شارع عبدالمنعم الشامى بحي شرق شبرا الخيمة، ومازالت جهود الإطفاء تواصل أعمالها في تبريد موقع الحادث والسيطرة على الموقف ومنع اشتعال النيران من جديد.

تفاصيل بلاغ بنشوب حريق في شبرا الخيمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في معرض موبيليا وورشة استورجي بشارع عبدالمنعم الشامي بحي شرق شبرا الخيمة ملك «حسام. س. م»، 45 سنة مقيم في شبرا الخيمة.

الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين بالمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكلفت الحي بتشكيل لجنة لمعاينة المكان وفحص إذا كان مرخص من عدمه.

وقال محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا إنه فور الإخطار بالحريق قرر رئيس الحي تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الإطفاء وندب لجنة أخرى لمعاينة المكان وفحص أوراق التراخيص وهل هو مرخص من عدمه وتوافر شروط الحماية المدنية في المكان.