زملاء وأصدقاء العقيد فوزي عامر ينعوه بكلمات مؤثرة: عاش خادما لوطنه حتى آخر نفس

حالة من الصدمة والحزن وعبارات نعي وصور بالخط الأسود، ملأت حسابات زملاء وأصدقاء الضابط الراحل العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث وسط أكتوبر، الذي توفى بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إثر أزمة صحية مفاجئة داخل مكتبه أثناء العمل.

وتم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى جامعة مصر بالسادس من أكتوبر، فيما قررت أسرته تشييع جنازته منها، في تمام الساعة 8 من صباح اليوم السبت، ليوارى الثرى في مقابر الأسرة بمدينة المحلة.

صدمتنا كبيرة

وقال أحد زملاء الفقيد، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «مات أخويا الكبير أبو قلب طيب، صدمتنا ووجعنا فيك كبير.. ربنا يرحمك».

خادم الوطن

وقال آخر: «أنعيك ببالغ الحزن والأسى، كنت ونعم الرجال، ولم تكن يوما ظالما، وأفنيت حياتك بأكملها خادما للوطن، ولن نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

فراقك واجعنا

وكتب ثالث: «مع السلامة يا أخويا وابني.. فراقك واجعنا وواجع الناس كلها، كنت لسه قاعد معاك إمبارح، تسبقنا كده وتروح، ربنا يرحمك ويوسع مدخلك».

وتداولت مئات الحسابات على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور الفقيد، مصحوبة بعبارات نعي وأدعية له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين على صدمتهم من نبأ وفاته المفاجئة.

دفعة 2000

والتحق الراحل العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، بكلية الشرطة عام 1996، وتخرج منها عام 2000، والتحق بعدها في البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، حيث أبلى بلاء حسنا في تحقيق وبحث القضايا الجنائية، وتدرج في الرتب وصولا لرتبة العقيد، وفي عام 2018، تم تعيينه مفتشا لمباحث وسط أكتوبر، وظلّ في منصبه يحظى بثقة رؤساءه حتى وفاته، اليوم.

هيروين العجوزة

وقبل تعيينه مفتشا لمباحث وسط أكتوبر وتجديد الثقة فيه من مختلف مديري الأمن والمباحث، كان الفقيد، عام 2017، رئيسا لمباحث قسم شرطة العجوزة، حين تمكن من ضبط أخطر تجار الهيروين، وبحوزته أكثر من 400 تذكرة هيروين، داخل سيارة، وذلك بعد مراقبة وتحرٍ مكثفين حول النشاط الإجرامي للمتهم، فضلا عن عشرات القضايا والجرائم التي ترأس فرق البحث فيها وتمكن من ضبط عشرات المتهمين وحل ألغاز هذه الجرائم.