ضبط 30 قطعة سلاح ومواد مخدرة في حملة أمنية بسوهاج

شنت المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة قرى؛ ما أسفر عن ضبط 30 قطعة سلاح غير مرخص، وعدد من تجار المواد المخدرة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

ضبط 30 شخصًا بحوزتهم أسلحة

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 شخصا بحوزتهم 3 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و16 فردا روسيا محلي الصنع، و3 فرود خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الدفاع.

كما جرى ضبط كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن نحو 50 جرما، و12 قرص تامول المخدر وسيجارة حشيش، بحوزة «ممدوح. ص. ا» 21 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المراغة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ضبط 24 لفافة لمخدر الشابو

كما تم ضبط 24 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن نحو 19 جراما بحوزة «ناصر. ا. م» 37 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم جرجا والمسجل شقى خطر سرقة بالإكراه نشاط مستمر، السابق اتهامه في عدة قضايا متنوعة ما بين «سرقات متنوعة، سلاح بدون ترخيص»، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

حررت المحاضر اللازمة للمهتمين، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.