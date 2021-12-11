طقس مطروح اليوم.. رطوبة عالية وشمس ساطعة ودرجة الحرارة العظمى 22

تحسن طقس مطروح، اليوم السبت، 11 ديسمبر 2021، بعد موجة من الطقس السيىء شهدته المحافظة خلال الأسبوع الماضى، تمثل في سقوط أمطار ونشاط للرياح وعواصف ترابية وبرودة وصقيع، وذلك على مدار ثلاثة أيام ضربت خلالها نوة قاسم مطروح والمدن الساحلية حتى مدينة الإسكندرية شرقا.

طقس مطروح ودرجات الحرارة

ويشهد طقس مطروح استقرارا في درجات الحرارة، اليوم، حيث سجلت العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي إلى 18 درجة، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 79% في أعلى معدلات لها منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وانخفضت سرعة الرياح لتسجل 10 كم / في الساعة، في ظل شمس ساعطة وأجواء رائعة في مرسى مطروح.

زيادة سروح الصيد بعد استقرار طقس مطروح

وقال الحاج غنيوة موز الفردي، شيخ الصيادين بجمعية صيادين مطروح، إن هناك زيادة في تصاريح سروح الصيد للمراكب بجميع موانىء مطروح الثلاثة، وهي ميناء مطروح الشرقي والميناء الغربي، إضافة إلى ميناء السلوم، بعد استقرار طقس اليوم في مطروح، وهدوء البحر عقب نوة قاسم، والتى تسببت في عدم إستقرار البحر وتوقف أعمال الصيد عدة أيام خلال النوة الأخيرة بسبب عدم إرتفاع المد والجزر والأمواج، مع شدة الرياح.

ولفت «غنيوة» إلى أنه خلال النوات الشديدة تتوقف أعمال الصيد، وتُمنع خروج المراكب حتى تستقر الأحوال الجوية مرة أخرى حفاظا على أرواح البحارة، على أن تعود فور استقرار حالة الطقس، مع السماح بدخول جميع المراكب الموجوده في عرض البحر من مطروح حتى السلوم إلى أقرب ميناء لعدم تعرضها للغرق لحماية الصيادين والحفاظ على مراكبهم.