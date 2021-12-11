7 غارات جوية بطائرات إف 16 تستهدف أوكار الإرهابيين بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، عن استهداف خمسة أوكار للإرهابيين في محافظة صلاح الدين بالعراق، بسبع ضربات جوية.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع» أنه لغرض تقديم الإسناد الجوي التعرضي، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية سبع ضربات جوية، فجر اليوم السبت، استهدفت خلالها خمسة أوكار للإرهابيين.

وأضاف البيان أن: «الضربات الجوية سبقتها قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب في منطقة مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين، ومازال الواجب مستمرا، حسب نص البيان.

حملات أمنية واسعة ضد بقايا داعش الإرهابي

وتأتي هذه الضربات في إطار حملة شاملة يشنها العراق ضد بقايا الإرهابيين وعناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت وكالة الأنباء العراقية، قد أفادت الأربعاء الماضي بمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش بنيران طيران الجيش الوطني في محافظة الأنبار، حسبما نقلت العربية نت.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع العراقية، قولها، إن العنصرين قتلا في منطقة الكسار بالأنبار «خلال تنفيذ واجب استطلاع مسلح لطيران الجيش».

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى.

إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق المهددة ببقايا عصابات داعش

وأعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في وقت سابق، اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا عصابات داعش الإرهابية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، استمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش والقضاء عليها في جميع مناطق البلاد.