ختام التدريب البحري المصري الروسي المشترك «جسر الصداقة 4» (فيديو وصور)

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك «جسر الصداقة 4»، الذي نفذته وحدات من القوات البحرية لكلا البلدين على مدار الأيام الماضية، بنطاق الأسطول الشمالي المصري بنطاق عمليات البحر المتوسط.

اشتمل التدريب على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين.

واشتركت حاملة المروحيات من طراز ميسترال جمال عبدالناصر، وتنفيذ عدة تشكيلات ورمايات مدفعية بالذخيرة الحية والتدريب على الدفاع عن التهديدات غير النمطية، وتأمين سفينة ذات شحنة هامة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش.

الجدير بالذكر، أنَّه تمّ تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجوية والمائية التي صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر.

كما نفذت القوات الخاصة البحرية بكلا الجانبين عدداً من الأنشطة التدريبية المشتركة، تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة، ورماية القناصة، فضلاً عن التدريب على أعمال قتال المدن، والأماكن الضيقة، أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية، وقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح.

يأتي تدريب «جسر الصداقة 4»، في ضوء تنامي العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والروسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا البلدين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين المسارح البحرية ضد العدائيات التي قد تواجهها.

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، والفريق أركادي رومانوف، نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، والسفير الروسي بالقاهرة، وعددًا من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية.