المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث تحصد 3 جوائز عالمية كأفضل مشروع نقل

حصل مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4B والذي تم تنفيذه من خلال تحالف شركتى (المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات) تحت إشراف وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام ٢٠٢١ في فئة النقل والسكك الحديدية طبقاً لمجلة ENR الأمريكية الواسعة الشهرة فى مجال التشييد وتمثل تلك الجائزة (أوسكار ) فى مجال الإنشاءات ، والتى تم تسليمها من خلال حفل افتراضي و بث حي من الولايات المتحدة الأمريكية يوم 9/12/2021 كما حصل المشروع كذلك على جائزتين من مجلة "ميد" الإنجليزية كأفضل مشروع فى فئة مشروعات النقل لعام 2021 على مستوى الشرق الأوسط وجائزة أخرى على المستوى المحلي والتى تم تسليمهم في إحتفالية كبرى بمدينة دبي يوم 8/12/2021 ، حيث تمنح هذه الجوائز لأفضل المشاريع وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إفتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو في أغسطس 2020 بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تمتد بطول 11.5 كم من محطة هارون بمصر الجديدة وحتى محطة عدلى منصور (التبادلية) بموقف العاشر بطريق الإسماعيلية الصحراوي وتشتمل على 10 محطات (4 نفقية – 6 علوية) ، كما تشتمل على المحطة التبادلية عدلى منصور والتى تعتبر مجمع نقل متكامل الخدمات يضم (محطة لمترو الانفاق - محطة للقطار الكهربائي LRT - محطة سكك حديدية (السويس/عين شمس) - محطة للسوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددي عدلى منصور / السلام ، كما تضم أكبر ورشة للعمرة الجسيمة بالشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدان ، وبلغت تكلفة تنفيذها 28 مليار جنيه.