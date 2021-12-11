طلب إحاطة من نائب التنسيقية بشأن معاملة السفارات للمصريين

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، حيث جاء نص طلب الإحاطة كالتالي:

نص طلب الإحاطة

«المستشار الدكتور حنفي جبالي رئـيـس مجـلـس الـنـواب تحية احتـرام وتقدير وبعد، استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير الخارجية، بـشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، حيث إن المواطنين يواجهوا العديد من الصعوبات، والتي تبدأ منذ الوقوف فى طوابير أمام أبواب السفارات وعدم توفير أبسط سُبل الراحة لهم، مرورًا بالمعاملة غير اللائقة من جانب بعض العاملين».

تعسف في الإجراءات بالسفارات

«علاوة على ذلك، فإن هناك مبالغة واضحة في بعض الطلبات مثل ارتفاع رسوم التأشيرة، واشتراط التقديم على التأشيرة قبل 3 أشهر من موعد السفر وهو أمر غير منطقي في بعض الأحيان، وأيضًا يوجد تعسف في الإجراءات وتأخر في الرد على الطلبات الواردة لهم؛ ما يؤدى إلى تعطل المصالح العامة للمواطنين مثل: الراغبين فى العلاج وحضور المؤتمرات العلمية، وعلى ذلك أرجو من وزارة الخارجية، سرعة التدخل للنظر في المسألة؛ وذلك لضمان تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وحماية حقوق المواطنين، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه».