حزن في قرية بالمنوفية بعد وفاة فنية أشعة بسكته قلبية مفاجأة (صور)

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية البتانون في المنوفية، لوفاة فنية أشعة بشكل مفاجئ، وتم تداول خبر الوفاة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

أهالي قرية البتانون يشيعون فنية أشعة إلى مثواها الأخير

وشيع أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان شيماء حسن، فنية الأشعة في الوحدة الصحية بالبتانون، والتي توفيت اليوم، بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وعدد كبير من أبناء القرية، وسط حزن شديد من أفراد أسرتها وبكائهم، وانهيار السيدات اللائي تجمعن لتوديعها إلى مثواها الأخير، لاسيما أنها كانت محبوبة من جميع أهالي القرية.

كواليس وفاة أشعة تمريض بأزمة قلبية

وقال عدد من مسؤولي مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إن المتوفية كانت تستعد للذهاب إلى القافلة الطبية المقامه في الوحدة الصحية في قرية البتانون، وتوفيت بسكتة قلبية، مؤكدين أن الفقيدة كانت محبوبة من الجميع، وكانت تعمل في مركز اللقاح بقريتها مساء أمس بكل قوة، مشددين على أن وفاتها كانت صدمة لجميع زملائها.

وأضاف مسؤولو مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، أن جنازة الفقيدة كانت دليل علي حب واحترام الجميع لها، موضحين أن القساوسة حضروا إلى الجنازة لتقديم العزاء لأسرتها، خاصة أنها كانت تعمل بحد بشكل مستمر، ولم تكن تتأخر عن خدمة أحد.