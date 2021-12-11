أسعار 40 سلعة أساسية تستقر لمدة شهرين.. تعرف عليها

شهدت أسعار 40 سلعة استقرارا فى الأسعار فى محافظات مصر رصدتها الغرف التجارية فى التقارير الاقتصادية خلال 60 يوما، كان من بينها الدجاج واللحوم والأسماك والبيض والأدوية والأجبان والبويات والأسمنت وقطع غيار السيارات والأحذية والأخشاب».

ورصدت الغرف التجارية في تقريرها الاقتصادي التي حصلت «الوطن» على نسخة منه بيانات الأسعار التالية:

سعر الدجاج

سجل سعر الدجاج الأبيض المحلى استقرارا لمدة 60 يوما ليباع بسعر 25 جنيها، فيما يباع الدجاج البرازيلي بـ40 جنيها للدجاجة الواحدة.

أسعار الأجبان

وسجلت الزبدة البلدي الجاموسي سعر 100 جنيها للكيلو، والزبادي سجل سعر 3 جنيهات، فيما بيع الجبن الأبيض «تخزين» بـ70 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وسجل سعر بيع كيلو اللحم الكندوز البلدي 160جنيها، والبتلو 160 جنيها، فيما سجل لحم الضأن سعر 160جنيها للكيلو، واللحم البرازيلي سجل سعر 80 جنيها للكيلو وذلك خلال 60 يوما.

أسعار الأسماك

فيما استقر سعر السمك البلطى خلال 60 يوما عند 27 جنيها للكيلو، والبلطى المتوسط بيع بسعر 23جنيها، والبورى المتوسط بيع بسعر 45 جنيها.

أسعار الأدوية

وسجلت حفاضات البامبرز استقرارا سعريا خلال 60 يوما لتباع الحفاضات مقاس 4 بسعر 145جنيها، واكتموا سميد مدر للبول 7.5جنيه، كوردارون للقلب 3 شريط بسعر 40.5جنيها، وبيع أماريل امل للسكر بسعر 6.5جنيه، فيما بيع دبييوفييت للأعصاب 3 أمبول بسعر 20 جنيها، وسجلت قطرة العين بربزولين 9جنيهات، وكيتوفان كبسول سعر 10جنيهات، وs26 ألبان اطفال تباع بسعر 125جنيها.

قطع غيار السيارات

وسجل وش فانوس خلفي شاهين سعر 50 جنيها خلال 60 يوما، وبيع سير الكاتينة يابانى 450جنيها، وكاوتوش هانوك صينى 13 فى 165 بسعر 650جنيها.

استقرار أسعار الأحذية

سجل الحذاء الرجالي استقرارا سعريا خلال 60 يوما ليباع بسعر 300جنيها.

أسعار الأسمنت

سجل سعر الأسمنت السويس استقرارا سعريا خلال 60 يوما ليباع الطن بسعر 1060جنيها للطن، فيما سجل سعر 1000 طوبه أحمر جيزة سعر 800 جنيها وبيع حديد عز بسعر 15600جنيها للطن.

أسعار البويات

سجل اللاكية الكابسى أبيض نصف لامع 230 جنيها والبستلة كميتون نصف لامع 2.5 لتر أبيض سعر 130جنيها، فيما سجل لتر التنر نوع سوبر 25 جنيها، والزنك 1 كيلو 25 جنيها، والغراء الخرز الكيلو سجل سعر 25 جنيها، ومعجون الشروخ الكيلو سجل سعر 55 جنيها والكالون 2 سكة سجل سعر 155جنيها.

سعر اللمبات

وتباع اللمبة العادية بسعر 5 جنيهات، واللمبة الفلورسنت سجلت 12 جنيها، واللمبة الموفرة سجلت 20جنيها، والترانس التركى سجل سعر 20 جنيها.

سعر الأخشاب

ويباع متر الخشب السويدي الروسى بـ8500جنيها، ومتر الزان الروماني سجل سعر 11000جنيها، وباب الغرفة 1.5 بوصة سجل سعر 600جنيها.