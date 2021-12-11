تشييع جثمان الفقيه الدستوري شوقي السيد من مسجد المشير

شيع منذ قليل، جثمان الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بعد صلاة الجنازة على روحه في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، عقب صلاة الظهر.

الأقارب والأصدقاء يشاركون في تشييع الجثمان

الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري الكبير، رحل عن عالمنا مساء أمس، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوافد الأقارب والأصدقاء وعدد من الشخصيات السياسية والنيابية، منهم الفريق أحمد شفيق والدكتور زكريا عزمي، للمشاركة في تشييع جثمان الفقيه الدستوري الكبير، الذي تشهد سيرته محطات هامة.

مناصب شوقي السيد

وشغل شوقي السيد العديد من المناصب، حيث كان عضوا لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984، وعضو مجلس الشورى في الفترة من 1995 حتى عام 2011، ووكيل للجنة حقوق الإنسان بالمجلس «2008 - 2011»، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تولى شوقى السيد، منصب وكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق، بالاضافة إلى أنه عمل مستشارًا قانونيًا للعديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والصحفية.