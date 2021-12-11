40 شركة و6 آلاف عامل ينفذون 20 ألف وحدة سكنية بـ15 مايو

قال المهندس محمد خلف الله نائب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن المدينة تشهد إقبالا شديدا من المواطنين نظرا لموقعها المتميز بين المدن، وفور صدور تعليمات القيادة السياسية بتوفير 250 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية توفير حياة كريمة للمصريين، توافقت جميع الجهات المعنية وجرى التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتم استهداف بعض المدن وعلى رأسها مدينة 15 مايو.

إنشاء 20 ألف وحدة سكنية

وأضاف خلف الله خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «تمّ تكليفنا بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من ضمنها منطقة النرجس التي تشهد 11160 وحدة سكنية».

سكن لكل المصريين مبادرة رئاسية ضمن مبادرات الرئيس السيسي

وأشار نائب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن سكن لكل المصريين مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا تتوانى المدينة عن بذل أي جهد لإنجاز الأعمال ببرامج زمنية محددة تتناسب مع توفير الوحدات في فترة زمنية محددة طبقا للتوجيهات الرئاسية، بل أقل من البرنامج الزمني الذي تضمنه الإعلان.

وواصل محمد خلف الله: «على الرغم من بدء المشروع في فترة زمنية قصيرة، إلا أننا نعمل في كل المشروعات السكنية بالتوازي، وانتهينا من أعمال الطرق بنسبة كبيرة وأنهينا اعتماد شبكات المياه والصرف الصحي وعلى وشك البدء فيها».

عدد الشركات العاملة في المدينة تخطى حاجز الـ40

وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في المدينة تخطى حاجز الـ40 شركة، بالإضافة إلى الشركات التي ترغب في العمل في خدمة هذا المشروع بالإضافة إلى 6 آلاف عامل.

وحول منطقة زهور مايو، أوضح أنها أحد أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي منطقة جميلة تتناسب مع طبيعة سكن وعمل السكان المتضررين من السيول: «أتاحت سكنًا وحظائر وخدمات تعليمية وصحية كاملة وتم الانتهاء من المشروعات وسيتم تسكين الوحدات ونحن في الفترة الحالية ننتظر التوجيهات لبدء إجراءات التسليم وأنهينا المشروع في الوقت المحدد طبقا للجدول الزمني».