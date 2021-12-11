صور وأرقام.. «حياة كريمة» تكشف نسب إنجاز المشروعات بقرى 3 محافظات

كشفت الصفحة الرسمية للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نسب تنفيذ بعض المشروعات في قرى 3 محافظات، هي الغربية والإسماعيلية وقنا.

محافظة الغربية

ورصدت المبادرة نسب تنفيذ المشروعات في قرية «نهطاي» بمحافظة الغربية، علما بأن «نهطاي» ضمن 14 قرية نموذجية بمركز زفتى، ففي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، جرى رفع كفاءة محطة مياه الشرب، ونسبة الإنجاز 98%، ومتبقي فقط أعمال بسيطة في الدهانات والشكل العام للموقع.

وبالنسبة لقطاع الأبنية التعليمية، جرى رفع كفاءة وتطوير مدرسة طلبة السايح للتعليم الأساسي، ونسبة الإنجاز 98%، ومتبقي تجهيز الفناء، كما جرى رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة الثانوية، ونسبة الإنجاز 40%.

كما جرى رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية، ونسبة الإنجاز 95%، ومتبقي دهانات وتجهيز الفناء، إضافة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الحفناوي الابتدائية، ونسبة الإنجاز 95% يتبقى دهانات للمبنى.

وفي قطاع الري والموارد المائية، جرى تبطين ترعة العطف، وتم الانتهاء تماماً من تبطين الجزء المار بقرية نهطاي، وللترعة كاملة تم تبطين 3689 مترا بنسبة 30%.

وعن مجمعات الخدمات، جرى إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ونسبة الإنجاز فيه 80% وجارٍ عمل التشطيبات النهائية، كما يجرى إنشاء مجمع الخدمات الزراعي البيطري، ونسبة الإنجاز بالمشروع 60%، ونسبة إنجاز توصيل الغاز الطبيعي وصلت إلى 98%.

محافظة الإسماعيلية

ورصدت المبادرة نسب تنفيذ عدد من المشروعات في قرية «جلبانة» بمركز القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

في قطاع المحليات، نسبة إنشاء مجمع الخدمات الحكومية 83%، ونسبة إنشاء مجمع خدمات زراعية 62%، وفي قطاع الصحة، نسبة إنجاز رفع كفاءة نقطة الإسعاف القديمة بالقرية 99%، ونسبة إنشاء نقطة إسعاف كوبري السلام 48%.

وفي قطاع مياه الشرب الشرب والصرف الصحي، نسبة تنفيذ خطوط التغذية لمياه الشرب 50%، وتوريد 8 مجموعة رفع طلمبات وجارٍ أعمال التركيبات لهم، ونسبة إنشاء خزان خرسانى سعة 20000 م3 30%، ونسبة تنفيذ خطوط الانحدار للصرف الصحي وتركيب عدد 2 مجموعة رفع طلمبات 45%.

وبالنسبة لقطاع التعليم، نسبة توسعة 25 فصل بمدرسة جلبانة الابتدائية 85%، وفي قطاع الشباب والرياضة نسبة إنجاز صيانة المقر الإداري لمركز شباب قرية جلبانة 100%.

وجارٍ إنشاء ملعب نجيلة صناعى ورفع كفاءة مبنى المكتبة، وإنشاء مبنى إداري من دورين بقرية أم القرى (قرية تابع).

وفي قطاع تنمية الأسرة والطفولة، جارٍ إنشاء مركز لخدمات تنمية الأسرة والطفولة.

محافظة قنا

ورصدت مؤسسة «حياة كريمة» نسب تنفيذ المشروعات في قريتي «الدهسة والنجوع» التابعتين للوحدة المحلية لقرية العركي بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

ووصلت نسبة إنجاز مجمع الخدمات الاجتماعية بنجع غانم 20%، ونسبة إنجاز مشروع محطة رفع الصرف الصحي بنجوع غانم 45%، ونسبة إنجاز مشروع رفع كفاءة مدرسة محمد محمود بدير السعادة 99%.

ووصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء جناح جديد وصيانة مدرسة الشهيد فتحي سليم بنجع غانم 60%، ومشروع المجمع الخدمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالدهسة 15%.