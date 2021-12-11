بلال حبش: بني سويف لديها استراتيجية داعمة للاقتصاد المصري بـ6 محاور

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السيد بلال حبش نائب المحافظ، لحضور المنتدى الأول الاقتصادي الذي نظمته جامعة النهضة تحت عنوان «اقتصاد جديد في الجمهورية الجديدة 2030»، وذلك في حضور: الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات «نائباً» عن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال، محمد عبد الفتاح النائب الأول للاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد سلطان رئيس فروع البنك الأهلي بفروع شمال الصعيد، الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة العريش، ولفيف من الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال.

حبش: المحافظة تدعم مشروعات متابعة المؤشرات الاقتصادية

وفي كلمته أكد «حبش» ودعم المحافظة الكامل لإقامة مثل تلك الفعاليات، التي تستهدف الرصد المستمر لأبرز المؤشرات والتطورات المالية والنقدية والتنافسية للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، ومعالجة التحديات الراهنة من خلال تقديم حزمة من التوصيات العملية القابلة للتطبيق إلى الجهات ذات الصلة بما يؤثر بشكل إيجابي في صناعة وإعداد السياسيات الاقتصادية الناجحة، تحقيقا لرؤية مصر2030 للتنمية المستدامة واستكمال جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود.

نائب المحافظ: استراتيجية بني سويف تتضمن 6 قطاعات رئيسة

واستعرض نائب المحافظ، فرص وتحديات الاستثمار في بني سويف، وأشار خلالها إلى الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقها المحافظ في ديسمبر 2020، واحتوت على 6 قطاعات اقتصادية رئيسة: السياحة، الاتصالات، الزراعة، الصناعة، المشروعات الصغيرة، والنقل واللوجستيات، وذلك من خلال عرض توضيحي شمل دراسة لبنية الأعمال الموجودة قبل وضع الخطة الاقتصادية، والموقع الاستراتيجي المتميز للمحافظة وتعداد السكان وتقسيم فئاته العمرية وشبكة الطرق المؤدية إلى المحافظة، ومساحة الرقعة الزراعية ونوعية المحاصيل داخل المحافظة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة.

وعرض نائب المحافظ، المزايا النوعية في قطاع السياحة والمقومات والأماكن التاريخية والطبيعية التي تزخر بها بني سويف مثل: محمية كهف ووادي سنور وهرم ميدوم ومنطقة آثار إهناسيا ومنطقة آثار دشاشة وغيرها من المعالم السياحية التي تتميز بها المحافظة، موضحا أنه جرى دراسة هذه الإمكانيات برؤية اقتصادية واستغلالها لإحداث نهضة تنموية تواكب خطة الدولة في النمو الاقتصادي، والبدء في إنشاء شركة مساهمة لتكوين كيان اقتصادي لإدارة مشروعات المحافظة، وإعداد ملفا لبئية الاستثمار ودليلا للفرص الاستثمارية داخل المحافظة، والذي يعد ثمار الاستراتيجية التي أطلقتها المحافظة في هذا المجال.

جامعة النهضة: 3 جلسات اقتصادية متنوعة بالمنتدى الاقتصادي

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة عن شكره وتقديره للمحافظ ونائبيه كقيادة شابه، والذي تمثل في زيادة مجالات التعاون بين المحافظة والجامعة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتطوير البنية التحتية وتقديم المشورة والدعم الفني لعدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة.

وأوضح «الملاحي» أن المنتدى يتكون من 3 جلسات بخلاف الجلسة الافتتاحية، وتناولت الجلسة الأولى فرص الاستثمار في الجمهورية الجديدة وتدور حول موضوعات: الصناعة قاطرة الاستثمارات المصرية، ودور البنوك في تمويل الفرص الاستثمارية، والإصلاح التشريعي ودوره لتحفيز الاستثمار، فيما تناولت الجلسة الثانية محاور خاصة بالإصلاح الاقتصادي ودوره في دعم خطط التنمية، الإصلاح الضريبي في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية، والإعداد السليم للموازنة العامة كمحرك للتغيير، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ريادة الأعمال، ودور الغرف التجارية في دعم خطط التنمية الاقتصادية، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاقتصاد.

في حين ركزت الجلسة الثالثة على محور التحول الرقمي والتنمية التكنولوجية، وتناولت موضوعات خاصة بمنهجية التحول الرقمي في الاقتصاد الجديد والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، والضرائب الإلكترونية في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والرقمنة والعنصر البشري وتحديات وفرص أسواق العمل في المستقبل.