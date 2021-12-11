مصطفى الجلاد: العاصمة الإدارية الأفضل خلال آخر 100 عام

قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ القطاع العقاري هو قاطرة التنمية في مصر خلال هذه الفترة ويساهم في تشغيل 80% من الأيدي العاملة في مصر.

القطاع العقاري قادر على تشغيل 100 صناعة متنوعة

وأضاف «الجلاد»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ القطاع العقاري يشغل ما يقرب من 100 صناعة أخرى ما بين إنشاءات ونجارة وحدادة وعدد كبير من الصناعات في عدد كبير من المجالات.

«العاصمة» مشروع قومي يستهدف جذب الاستثمارات والمشروعات الخاصة

واستطرد أنَّه كان من المفترض تنفيذ مشروع قومي يعيد بناء القوة الاقتصادية لمصر من جديد وهذا ما حدث في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والأجنبية وتنفيذ عدد هائل من المشروعات الاستثمارية لدى القطاع الخاص.

وأشار «الجلاد»، أيضاً إلى أنَّ القيادة السياسية قامت بإنجاز كبير في توقيت إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً في ظل الركود الذي كان موجودا في تلك الفترة، بسبب الأحداث السياسية التي استنزفت قدرة الدولة في هذا الوقت.

العاصمة الإدارية أفضل المشروعات على مدار القرن

كما يرى أنَّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أفضل المشروعات التي شهدتها مصر خلال آخر 100 عام.

الأقاليم تستحوذ على 80% من مبيعات العاصمة الجديدة

وكشف «الجلاد» عن ظاهرة جديدة في السوق العقارية المصرية ظهرت مؤخراً بعد إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهي أن المشروعات العقارية في السابق كان تشهد إقبالا على الشراء من سكان القاهرة فقط، لكن الذي حدث أن العاصمة الإدارية الجديدة جعلت هناك تنوعا في الإقبال على الشراء وهو أن 80% من عمليات الشراء من الإقاليم وغير مقتصرة على القاهرة فقط.

المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات‪.

20 برجا باستخدامات متنوعة

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.