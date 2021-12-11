ياقوت: تسليم شهادة التصرفات العقارية لمستفيدي مبادرة الـ3% خلال 72 ساعة

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة شهدت طفرة كبيرة بسبب التحول الإلكتروني فلي جميع مقراتها وميكنة دفاترها، وهو ما جعلها تعيد النظر من جديد في جميع الخدمات التي تقدمها، وكان على رأسها شهادة التصرفات العقارية.

وأضاف «ياقوت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC: «شهادة التصرفات العقارية من أهم المستندات التي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3%، وبالتالي كان يجب على مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل اتخاذ الإجراءات نحو سرعة إصدار تعليمات بشأن هذه المبادرة».

توجيه وزير العدل

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن وزير العدل وجه بإصدار منشور فني يكون مضمونه تسليم شهادة التصرفات العقارية للمواطنين الراغبين في الاشتراك في المبادرة خلال 72 ساعة من طلبها على الأكثر بدلا من 15 يوما.

وأشار إلى أنه تم تكليف إدارات التفتيش الفني على مستوى الجمهورية ووكلاء الوزارة وجميع الأجهزة الإشرافية في المكاتب بالمتابعة المستمرة على الشهادات المقدمة من المواطنين، على أن تستغرق يوم أو يومين أو 3 أيام بحد أقصى.

التحول الرقمي مشروع القرن

وأكد أن التحول الرقمي الذي شهدته البلاد من أهم المشروعات القومية التي شهدتها مصر، بل هو مشروع القرن الحادي والعشرين، حيث قضى على جميع المشكلات اليدوية وأصبحت كل إدارات الشهر العقاري مميكنة وهو ما ترتب عليه زيادة فروع التوثيق بنسبة 55% من الفروع التي كانت موجودة قبل تطبيقه، إذ أن هناك 22 خدمة شهر عقاري عبر بوابة مصر الرقمية وبوابة مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل.