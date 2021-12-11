أخبار البحر الأحمر.. ضبط طن من أحجار الذهب واستقبال 3 آلاف سائح

شهدت محافظة البحر الأحمر عددًا من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية أهمها ضبط طن من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب وربع كيلو من نبات البانجو وبندقية آلية ومبلغ مالي بحوزة ثلاثة أشخاص بينهم سوداني ومصريان في مرسى علم.

واستقبل مطار مرسى علم أكثر من 3 آلاف سائح عبر 24 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وشهدت كلية التربية بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، مناقشة رسالة ماجستير، تحت عنوان «استخدام اللغة البيجاوية في تحصيل اللغة الانجليزية».

ضبط طن من أحجار الذهب وبانجو بحوزة سوداني ومصريين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم جنوب البحر الأحمر من ضبط كمية من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب، تقدر بواحد طن وكمية من نبات البانجو حوالي ربع كيلو وبندقية آلية ومبلغ مالي بحوزة ثلاثة أشخاص بينهم سوداني ومصريان وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، 24 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل أكثر من 3 آلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

«اللغة البيجاوية» رسالة ماجستير بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة

شهدت كلية التربية بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، مناقشة رسالة ماجستير، لأحد طلاب قسم اللغة الانجليزية التابع لها، تحت عنوان «استخدام اللغة البيجاوية في تحصيل اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية».

وحصل الباحث يوسف علي محمد طاهر، والمسجل لدرجة الماجستير بكلية التربية قسم مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، عن أطروحته العلمية، وقدم له درع الكلية عن كفاءته وجهده في تقديم الرسالة.