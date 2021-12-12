«إسماعيل» حرم من نعمة البصر فاحترف برامج الكمبيوتر والهواتف.. فيديو

شاب عشريني من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعيش في قرية هادئة بأقصى جنوب محافظة المنيا، لم يستلم أبدا لإعاقته البصرية، واعتمد على نور البصيرة ليعوض بها فقدان نور عينيه الذي حُرم منه قبل نحو 22 عاما، فبدأ يتخذ زمام المبادرة منذ طفولته لتحقيق التقدم والتفوق بحفظ القرآن الكريم كاملا، ثم بتعلم الحاسب الآلي تدريجيا ليحترف التعامل مع تطبيقات وبرامج الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

برامج للمكفوفين لقراءة نصوص الحاسب الآلي والهواتف الذكية

قال إسماعيل عبدالمؤمن معاذ، 25 عاما، كفيف، من أبناء قرية السوهاجة، التابعة لمركز ملوي في جنوب المنيا، خلال بث مباشر مع «الوطن»، إن الله حرمه من نعمة البصر وعوضه بالبصيرة، إذ يجيد التعامل مع برامج صممها متخصصون ليستخدمها المكفوفون في قراءة النصوص الموجودة على شاشات أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية، والتي ساعدت ذوي الاحتياجات الخاصة وسهلت عليهم كثيرا، حيث يعتمد عليها المكفوفون كمرشد أو قائد، ولكن الأمر يحتاج إلى نوع من الذكاء والتركيز لأن التعامل يكون من خلال الصوت فقط، ويكون متعبا وشاقا خلال أول أسبوع من الممارسة ثم تصبح الأمور عادية.

وأضاف أنه يجيد التعامل مع الهواتف المحمولة الذكية، ويستخدم تطبيقات وبرامج خاصة بالمونتاج والفوتوشوب، ويساعد تلاميذ المدارس في إعداد الأبحاث العلمية بالمجان، مثلما يساعدهم على حفظ القرآن الكريم الذي يحفظه كاملا برواية حفص عن عاصم، كما أنه حاصل على معهد قراءات ويدرس حاليا بمعهد تجويد.

الأم كرمها المحافظ السابق لأنها ردت 25 ألف جنيه عثرت عليها

أشاد «إسماعيل» بالدور البطولي الذي لعبته الأسرة معه، خاصة والدته سعدية عبدالقادر، التي كرمها محافظ المنيا السابق لأمانتها، حيث عثرت على كيس داخله مبلغ 25 ألف جنيه بالشارع، وردته لصاحبه، ورفضت أن تأخذ أي مقابل مادي منه، كما أنها أدت رسالتها معه على أكمل وجه، فمنذ وفاة والده في طفولته قبل نحو 20 عاما، وكان وقتها بالصف الأول الابتدائي، أخذت على عاتقها رعايته والاهتمام به حتى أنها تلومه حال تقصيره في واجباته وأعماله، وتواصل تشجيعه على التفوق والتقدم، مؤكدا «لو عشت العمر كله مش هقدر أوفيها حقها هي تعبت معاي تعب مقدرش أعوضه عنها».

أوضح «إسماعيل»، أن بعض أصدقائه المكفوفين يستعينون به في تعليمهم كيفية التعامل مع الهواتف المحمولة والتطبيقات والبرامج المختلفة الخاصة بذوي الاحتياجات، مطالبا المسؤولين أن يحذوا حذو الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اهتمامه بذوي الإعاقة، موجها له الشكر لحضوره مؤتمرهم الأخير، حيث أظهر اهتماما غير مسبوقا، مطالبا بتعيينه في أي جهة حكومية، خاصة بأحد مساجد وزارة الأوقاف، حتى يرفع عن أمه التي تقدمت في العمر أعباء الحياة، مؤكدا أنه يتمنى تحقيق حلمه بالحج مع والدته وزيارة بيت الله الحرام.