«الزلاط»: تدشين 17 مجمعا صناعيا.. وسعر كراسة الشروط 300 جنيه

قال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة هي الذراع التنفيذي لوزارة التجارة والصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي في ضوء رؤية الجولة للتنمية المستدامة.

تشكيل لجان للوقوف على تفاصيل المناطق الصناعية

وأضاف «الزلاط»، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الصدى» عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «مصر بها 153 منطقة صناعية متعددة الولايات سواء كانت تابعة للمحافظات أو الهيئة، وشكلنا لجان لمتابعة مواقف هذه المناطق والأراضي الموجودة فيها والمصانع بها سواء كانت تعمل أو لا تعمل وأراضي الفضاء».

27 فرعا ومكتبا للهيئة بجميع الأنحاء

وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لديها 27 فرعا ومكتبا موزعين على محافظات الجمهورية لتقديم جميع الخدمات وجرى ميكنة الأفرع والمكاتب وربطها بالمركز الرئيس الموجود في الهيئة، فيما يتعلق بإصدار الرخص والسجل الصناعي وسنبدأ في تقديم الخدمة الثالثة وهي إصدار رخص البناء بالتدريج.

أول سيارة لمركز خدمات متنقل

وأشار، إلى أن الهيئة استلمت في أول أمس، الخميس، أول سيارة لمركز الخدمات المتنقل، كما تطرق إلى الخريطة الاستثمارية، موضحًا أنها تنظم الاستثمار في مصر، ومن بينها خريطة الاستثمارات الصناعية.

ولفت إلى أن هناك فجوة بين الاستيراد والاستهلاك، وبالتالي يتم العمل على تقليل الاستيراد من خلال هذه الخريطة، حيث يتم البدء في تصنيعها، وجرى إعداد قائمة بهذه المنتجات، حيث يتم دراسة الخامات في كل محافظة على حدة، وقريبا جدًا سيتم الانتهاء من حصر كل الفرص الاستثمارية في المحافظات.

وأشار، إلى أن الهيئة دشنت 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة، منهم 11 جرى إتاحتهم وطرحهم للمستثمرين، من بينهم 4 مجمعات تعمل بنسبة 100%، وتم طرح 7 مجمعات أخرى تغطي بقية المحافظات، وقبل نهاية العام الجاري سيتم طرح 4 مجمعات صناعية بتيسيرات للمستثمرين: «سعر الكراسة كان يصل إلى 3000 جنيه، فأصبح يتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه، ومن يتقدم يجب أن يحضر بنفسه، وجرى إلغاء التكاليف المعايير، كما منحنا المستثمر 3 اختيارات، إما بالإيجار أو التمليك أو الإيجار الذي ينتهي إلى التمليك».