«حماقي» يصالح أصغر معجباته بعد بكائها.. غنى معها على المسرح.. فيديو

نشر المطرب محمد حماقي عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» فيديو لحفله الذي أقيم مساء السبت، لاستقبال الطلاب الجدد بالمقر الرئيسي للأكاديمية البحرية بأبو قير في محافظة الإسكندرية.

وشهد الحفل لقطة إنسانية مميزة، حيث كان ضمن الحضور طفلة صغيرة من معجبي «حماقي»، ظلت تنادي عليه، وعندما لم يلتفت لها المطرب بكت، ليلاحظ بكاءها ويطلب منها الصعود إلى المسرح، لتشاركه الطفلة غناء أغنية «تك»، ثم طالب الجمهور بتحيتها.

كلمة محمد حماقي لجمهوره على المسرح

ووجه «حماقي» الشكر لجمهور الحفل، على حفاوة الاستقبال، وعبر عن سعادته لتواجده مع أهالي محبوبته الإسكندرية قائلا: «وحشتوني»، ليردد بعدها الجمهور هتافات «حماقي يا فاتني».

وقدم المطرب خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلموني، يا ستار»، بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني ألبوم «يا فاتني» منها «لا ملامة، لوهتسيب، تك، طالع موضة، عرض مستمر، ظلموني، مش قادر أنسى، قالوا عنك، أم الدينا، وقادرين نعملها»، كما أهدى أغنية «زيها مين»، لكل من وافق الحفل ليوم ميلادهم.

وفي ختام الحفل وجه «حماقي»، كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من حمدي بدر مدير أعماله وأعضاء فرفته الموسيقية، وختاما بالتنظيم الرائع لياسر الحريري.

وشارك حماقي أحد مواهب الأكاديمية، غناء أغنية «صور»، فيما أشاد الجمهور بإحساس الفتاة في تقديم الأغنية.

مشاركة محمد حماقي في حفل افتتاح طريق الكباش

وكان محمد حماقي قد سبق وقدم الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «الكباش»، بمدينة الأقصر، حيث قدم أغنية «حلوة بلدنا حلوة»، بمشاركة لارا إسكندر، وشارك في تغطية الحفل أكثر من 150 قناة عربية وعالمية، وتصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، حينها، بالإضافة إلى إشادة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كما تم اختياره لإحياء حفل افتتاح «لوفورمولا1» - منفردا - بجدة السعودية، بحضور 35 ألفا من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم.