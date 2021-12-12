مناقشة الممارسات الطبية في ظل جائحة كورونا بـ«طب الأزهر» اليوم

ينطلق اليوم المؤتمر الدولي الثاني «الممارسات الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)» بجامعة الأزهر بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس لفرع البنات.

ورش عمل بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

وقال الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورئيس المؤتمر، إن محاور المؤتمر، يتناول الرعاية الصحية للأم و الطفل، وسلامة وفاعلية التدخلات الجراحية، والتعليم الطبي وقت الأزمات والأوقات الصعبة، والممارسة الطبية في جائحة كورونا، وتأثير جائحة كورونا على الرعاية الصحية، وأهمية وفاعلية الفحوصات الطبية أثناء جائحة كورونا، والبحث العلمي و النشر الدولي وما طرأ عليها من مستجدات، ودور الذكاء الاصطناعي في الطب.

من جانبه قال الدكتور هشام فرهود عميد كلية طب البنات الأزهر ورئيس المؤتمر، إنه سيقام على هامش المؤتمر الثاني عدد من ورش العمل في العديد من التخصصات الطبية بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الرعاية الصحية والوقاية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعمداء كليات الطب، وخبراء من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا، والهند وشمال أفريقيا.

جوائز لأفضل 3 أبحاث

كما تتضمن فاعليات المؤتمر بث مباشر لعمليات جراحة الأطفال والأورام، وجلسات تحكيم للأبحاث العلمية الدولية المقدمة للمؤتمر، وسيتم منح جوائز لأفضل ثلاث أبحاث، وذلك تحفيزا للنشر الدولي وإيمانا بدور البحث العلمي في خدمة المجتمع.

يشار إلى أنه يقوم بنيابة رئاسة المؤتمر وكلاء كليتي الطب بنين وبنات الأزهر، الدكتورة هناء العبيسي، وكيل طب بنات للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعزيز وكيل طب بنين للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال وكيل طب بنات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية طب بنين لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة بشهادة فريق التصنيف الإفريقي الأوروبي والذي أشاد بذلك عام 2017 م، بجانب ذلك فإن كليتي الطب من الكليات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.