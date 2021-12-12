مكتبة ثقافية متنوعة بكل غرفة بالمدن الجامعية بالقاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية، تضم مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة؛ من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

الخشت:هدفنا صقل شخصية الطلاب معرفيا وفكريا

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم السبت، أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، فالأمم القوية تقوم على كواهل شبابها المتسلحين بقوة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن القراءة تزيد من فهم الشباب لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم بدرجة كبيرة في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.

ولفت «الخشت»، إلى أن الجامعة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري بالغ الأهمية؛ من أجل خلق جيل قادر على التفكير بطريقة علمية وعقلانية، والقضاء على طرق التفكير القديمة ومواجهة الفكر المتطرف، لتصبح طريقة التفكير لدي الطلاب طريقة علمية نقدية.

إطلاق مبادرة «خذ كتابًا وضع كتابًا»

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أطلق منذ عامين مبادرة «خذ كتابًا وضع كتابًا»، التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعي الثقافي لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، كما تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على الكتب والإصدارات الإعلامية الوطنية المختلفة وتثقيف أنفسهم في إطار المبادرة الرئاسية لإعادة بناء الإنسان ومشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، وتطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير التي تم إطلاقها أغسطس 2017.