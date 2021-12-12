 إزالة تعد بنهاية ترعة جنابية باقور الثانية بأسيوط.. وإعادة فتحها لري 100 فدان

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط، نجحت في إزالة تعد بالردم على نهاية ترعة جنابية باقور الثانية وإعادة فتحها مرة أخرى، بطول 250 مترا، لتصل المياه إلى نهاية الترعة لري ما يقرب من 100 فدان كانت تروي ارتوازيا منذ 15 عاما.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة بالتنسيق مع الموارد المائية والري في إزالة كل التعديات على المجاري المائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

محافظ أسيوط: التعدي على المجاري المائية والترع خط أحمر

وأكد محافظ أسيوط أن التعدي على المجاري المائية والترع خط أحمر، ولن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن تنفيذ الإزالات حفاظًا على الرقعة الزراعية، مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة والتصدي بكل حسم لظاهرة التعدي على أراضي الري والترع والمصارف، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون، حفاظًا على هيبة الدولة وفرض القانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لافتا إلى أن الهدف من إزالة التعديات علي المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكل المنتفعين.

البدء في تطبين الترعة خلال أسبوعين

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط المهندس عمر سيف النصر، أن إدارة ري أسيوط نجحت في إعادة فتح نهاية ترعه جنابيه باقور الثانية بطول 250 متر، وإعادة ربط نهاية الترعة بمصب النهاية على المصرف، وسيتم البدء في تأهيلها وتبطينها خلال اسبوعين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة العامه لري أسيوط بسرعة إعاده فتح نهايات المجاري المائية المردومة، وتوصيل مياه الري للزراعات المرتب ريها على هذه الأحباس، لافتا إلى أن الإدارة خلال أقل من شهرين قامت بفتح 8 مجار مائية مردومه بأطوال 4 كيلو مترات، وجاري حاليًا تأهيل هذه الأحباس.

كان محافظ أسيوط وجه رؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعاون مع الري لإزالة التعديات على المجاري المائية وشبكة الترع والمصارف، معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.