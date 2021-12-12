لجنة فنية لمعاينة كوبري مشاه أكتوبر وإصلاحه خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول في جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، عن استمرار جهود رفع الجسم المعدني لأحد كباري المشاه بمدينة السادس من أكتوبر، موضحا أنّه فور اصطدام سيارة نقل بكوبري مشاه على طريق الواحات، اتجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة، للوقوف على المستجدات، وإزالة أي إشغالات فورا، للتيسير على المواطنين، وحرصا على تسيير حركة السيارات.

لا إصابات أو وفيات في انهيار كوبري مشاه أكتوبر

وأوضح المصدر، أنّ حادث انهيار الكوبري لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، كما أنّ الجهاز أرسل لجنة فنية للمعاينة، وحاليا تتولى شركة المقاولون العرب إصلاح الكوبري ورفع الكمر المعدني لإعادة الكوبري لاستقبال المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ساعات قليلة.

كانت سيارة نقل اصطدمت قبل قليل، بـ كوبرى مشاة في منطقة مساكن عثمان، على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات.