محافظ أسيوط ينيب سكرتير عام أسيوط لافتتاح مركزي تدريب وتنظيم الأسرة

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لافتتاح مركزي تدريب وتنظيم الأسرة بعد تطويره بالتعاون وبين قطاع السكان وتنظيم الأسمحافظ أسيوط رة بوزارة الصحة وهيئة جون سنو التابعة لهيئة المعونة الأمريكية ؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد ... جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة ، والدكتورة شوان بت مدير هيئة جون سنو ، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ولفيف من قيادات المحافظة ومديرية الصحة والسكان.حيث تفقد السكرتير العام ؛ مركز تنظيم الأسرة النظري بالإدارة الصحية بحي شرق أسيوط وما تحتويه من أقسام وغرف مخصصة لرفع مهارات الأطباء والممرضات والعاملين وغيرهم من فرق القطاع الصحي ثم تفقد مركز تنظيم الأسرة والصحة الانجابية العملي بمستشفى الإيمان العام بالأربعين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للجمهور بالمجان لتقديم التدريب العملي لمقدمي الخدمة.

وأشار السكرتير العام إلى ضرورة تدريب الأطباء والممرضات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة لإحداث تغيير فعلي على أرض الواقع لخفض معدلات النمو السكاني ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق الأهداف المرجوة بكافة الطرق الممكنة خاصة مع اهتمام الدولة بالقضايا السكانية وتحسين معدلاتها ومؤشراتها لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بقطاع الصحة بكافة أقسامها وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة مشيداً بأعمال التطوير والتحديث الجاري تنفيذها بالقطاع الصحي بكافة قطاعاته خلال الأونة الأخيرة والتي تعد ركيزة أساسية للنهوض والارتقاء بالوطن في كافة الجوانب والقطاعات.

كان محافظ أسيوط قد أكد على أهمية توحيد الجهود بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الخدمية الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة "حياة كريمة" لتوفير خدمات أفضل للفئات المهمشة بالمجتمع