اتهام ربة منزل بقتل ابنها بالسم في المعصرة انتقاما من والده

تباشر جهات التحقيق بالمعصرة إجراءتها في التحقيق مع ربة منزل وزوجها «عرفيًا»، لاتهامهما بقتل ابن الأولى بوضع مخدر له في الطعام انتقاما من والده، الذي طلقت منه قبل أشهر بعد زواج دام عدة سنوات، وأثمر عن طفلين من بينهما المجني عليه، وبعدها دفنته في أحد المقابر بمنطقة التبين، دون الحصول على تصريح.

وتمكنت الشرطة من كشف الواقعة، إذ ألقت القبض على المتهمة وزوجها «عرفيًا»، وتحرر محضر وأُحيل إلى جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح جثة الطفل المجني عليه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المتهمة مقيمة بالتبين

وقالت المتهمة، خلال مناقشتها بمعرفة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، إنها تعرفت على «عامل» وتزوجته وأنجبت منه طفلين أحدهما عمره 3 سنوات والثاني عام ونصف، ولم تسجلهما في مكتب الصحة منذ ولادتهما، وبمناقشتها أقرت بانفصالها عن زوجها الأول، والزواج عرفيا، من أحد الأشخاص يدعى «سمير»، 29 سنة، كما أقرت بقيامها بقتل طفلها المجني عليه بالاشتراك مع زوجها العرفي ودفنه في إحدى المقابر بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت الأجهزة عليها وعلى زوجها العرفي.

الطفل الضحية عمره 3 أعوام

وأدلى المتهم الثاني (زوج المتهمة الأولى عرفيًا) باعترافات تفصيلية حول ارتكاب الجريمة، أنه أقدم على قتل الطفل عمره 3 سنوات، بوضع أقراص مخدرة له في الطعام للانتقام من والده بعد نشوب مشاجرة بينه وبين طليق زوجته، حتى فارق الحياة، ودفنه في مقابر منطقة التبين جنوب القاهرة، وترك المنطقة وحضر إلى منطقة المعصرة ليقيم داخل شقة إيجار بعيدًا عن أعين أقاربه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات الآن مع المتهمة وعشيقها وفي انتظار قرار جهات التحقيق بعد إجراء التحقيقات معهم.